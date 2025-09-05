Milano 13:33
42.075 +0,20%
Nasdaq 4-set
23.633 0,00%
Dow Jones 4-set
45.621 +0,77%
Londra 13:33
9.245 +0,31%
Francoforte 13:33
23.822 +0,22%

Piazza Affari: scambi al rialzo per Interpump

Piazza Affari: scambi al rialzo per Interpump
Balza in avanti il costruttore di pompe ad alta pressione, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,57%.
