Milano 13:20
44.942 +1,02%
Nasdaq 21-gen
25.327 +1,36%
Dow Jones 21-gen
49.077 +1,21%
Londra 13:20
10.168 +0,30%
Francoforte 13:20
24.845 +1,16%

Piazza Affari: andamento rialzista per Interpump

Migliori e peggiori
Piazza Affari: andamento rialzista per Interpump
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del costruttore di pompe ad alta pressione, con una variazione percentuale del 2,53%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Interpump evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società industriale rispetto all'indice.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 48,33 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 47,01. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 46,23.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```