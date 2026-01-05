Milano 15:11
45.677 +0,67%
Nasdaq 2-gen
25.206 0,00%
Dow Jones 2-gen
48.382 +0,66%
Londra 15:11
9.981 +0,30%
Francoforte 15:11
24.742 +0,83%

Piazza Affari: scambi in forte rialzo per Tenaris

Seduta decisamente positiva per il produttore di tubi per l'esplorazione e la produzione di gas, che tratta in rialzo del 3,98%.
