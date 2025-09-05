Rheinmetall inaugura il più grande stabilimento di munizioni d'Europa

Rheinmetall

(Teleborsa) -, società tedesca della difesa, haper soddisfare le urgenti esigenze delle forze armate in Europa. Il gruppo ha investito quasi 500 milioni di euro nella costruzione dell'impianto produttivo presso il sito Rheinmetall di Unterluess, completato in tempi record di soli 15 mesi.In futuro, nel nuovo stabilimento - che si estende su una superficie di circa 30.000 metri quadri - verranno prodotti fino a 350.000 proiettili di artiglieria all'anno. I primi 25.000 proiettili saranno prodotti entro la fine di quest'anno. L'anno prossimo è prevista la consegna di 140.000 proiettili, con il. Inoltre, la produzione di motori per razzi d'artiglieria è prevista per il 2026."Dopo aver accelerato la produzione al massimo fino al 2027 e aver raggiunto la piena capacità produttiva, lo stabilimento di Niedersachsen diventerà il più grande stabilimento di munizioni d'Europa,", ha detto ilLa fornitura di munizioni è essenziale per il, dopo i massicci aiuti mandati all'Ucraina del suo sforzo difensione contro l'invasione russa. Nell'estate del 2023, il gruppo con sede a Dusseldorf ha investito circa 1,2 miliardi di euro nell'acquisizione del produttore spagnolo Expal Systems. Rheinmetall prevede di produrre un totale di circa 1,5 milioni di proiettili di artiglieria all'anno a partire dal 2027 attraverso la sua rete produttiva, che comprende anche siti in Spagna e Sudafrica.Partecipando alla cerimonia di inaugurazione del sito, ilha sottolineato che "Rheinmetall è esattamente forte e vincente". Ha lanciato anche un monito ai massicci sforzi di armamento in Russia e Cina: "Il loro rafforzamento militare punta in una direzione chiara: si stanno preparando per un confronto e una competizione a lungo termine, con noi".