Venerdì 5 Settembre 2025, ore 11.44
Home Page
/
Notizie
/ Vendite dettaglio Italia (MoM) in luglio
Vendite dettaglio Italia (MoM) in luglio
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
05 settembre 2025 - 10.05
Italia,
Vendite dettaglio in luglio su base mensile (MoM) 0%
, in calo rispetto al precedente +0,7% (la previsione era +0,2%).
