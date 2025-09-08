Milano 17:35
41.724 +0,28%
Nasdaq 17:45
23.824 +0,72%
Dow Jones 17:45
45.459 +0,13%
Londra 17:35
9.221 +0,14%
Francoforte 17:35
23.807 +0,89%

Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 5/09/2025

Finanza
Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 5/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 5 settembre

Composto ribasso per il derivato italiano, in flessione dello 0,89% sui valori precedenti.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 41.375. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 42.180. Il peggioramento del Future sul FTSE MIB è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 41.110.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```