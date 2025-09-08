Milano 17:35
Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 5/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 5 settembre

Andamento annoiato per l'indice principale della Borsa di Parigi, che chiude la sessione in ribasso dello 0,31%.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il CAC 40, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 7.646,1. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 7.711,6. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 7.617,5.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
