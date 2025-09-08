Milano 17:35
41.724 +0,28%
Nasdaq 17:48
23.803 +0,64%
Dow Jones 17:48
45.429 +0,06%
Londra 17:35
9.221 +0,14%
Francoforte 17:35
23.807 +0,89%

Borsa: Apprezzabile rialzo per Hong Kong, in progresso dello 0,77%

L'Indice Hang Seng chiude a 25.613,89 punti

In breve, Finanza
Borsa: Apprezzabile rialzo per Hong Kong, in progresso dello 0,77%
Hong Kong guadagna bene e porta a casa un +0,77%, terminando la sessione a 25.613,89 punti.
Condividi
```