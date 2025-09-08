Milano 8-set
Il Dow Jones termina le contrattazioni a 45.514,95 punti

Borsa: Modesto recupero per il Dow Jones, in aumento dello 0,25%
L'indice dei colossi di Wall Street conclude in progresso dello 0,25% e termina la sessione a 45.514,95 punti.
