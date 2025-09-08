Milano 17:35
41.724 +0,28%
Nasdaq 17:50
23.807 +0,65%
Dow Jones 17:50
45.439 +0,08%
Londra 17:35
9.221 +0,14%
Francoforte 17:35
23.807 +0,89%

In breve, Finanza
Borsa: Modesto rialzo per il Nasdaq-100, in progresso dello 0,45%
L'indice del listino high-tech USA allunga timidamente il passo dello 0,45%, dopo aver aperto a quota 23.759,63.
