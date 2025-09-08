Milano 17:35
41.724 +0,28%
Nasdaq 17:50
23.807 +0,65%
Dow Jones 17:50
45.439 +0,08%
Londra 17:35
9.221 +0,14%
Francoforte 17:35
23.807 +0,89%

Borsa: Senza forza Madrid, in progresso dello 0,21%

Ibex 35 avvia la seduta a 14.881,9 Euro

Allunga timidamente il passo indice azionario della Borsa di Madrid, in rialzo dello 0,21%, dopo aver aperto a 14.881,9 Euro.
