Milano 17:35
41.724 +0,28%
Nasdaq 17:50
23.807 +0,65%
Dow Jones 17:50
45.439 +0,08%
Londra 17:35
9.221 +0,14%
Francoforte 17:35
23.807 +0,89%

Borsa: Senza slancio Milano che avanza appena dello 0,28%

Il FTSE MIB termina gli scambi a 41.723,69 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza slancio Milano che avanza appena dello 0,28%
Milano allunga timidamente il passo dello 0,28% e chiude a 41.723,69 punti.
Condividi
```