Milano 16-dic
43.990 -0,29%
Nasdaq 16-dic
25.133 +0,26%
Dow Jones 16-dic
48.114 -0,62%
Londra 16-dic
9.685 -0,68%
Francoforte 16-dic
24.077 -0,63%

Il Nasdaq-100 termina gli scambi a 25.132,94 punti

Borsa: Senza slancio il Nasdaq-100 che avanza appena dello 0,26%
L'indice tecnologico di Wall Street allunga timidamente il passo dello 0,26% e chiude a 25.132,94 punti.
