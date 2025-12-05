Milano 17:35
43.433 -0,20%
Nasdaq 22:00
25.692 +0,43%
Dow Jones 22:00
47.955 +0,22%
Londra 17:35
9.667 -0,45%
Francoforte 17:35
24.028 +0,61%

Il Nasdaq-100 termina gli scambi a 25.692,05 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza slancio il Nasdaq-100 che avanza appena dello 0,43%
L'indice tecnologico di Wall Street allunga timidamente il passo dello 0,43% e chiude a 25.692,05 punti.
