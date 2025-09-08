Francia, l’Assemblée Nationale sfiducia Bayrou: cade il governo dopo nove mesi

(Teleborsa) - La crisi politica francese ha raggiunto il suo culmine con la caduta del governo guidato dal centrista. Dopo meno di nove mesi dall’insediamento, l’ha votato laalcon 364 voti contrari e 194 a favore. Bayrou dovrà ora rimettere il mandato nelle mani del presidente, che avvierà le consultazioni per la formazione di un nuovo esecutivo.Al centro dello scontro politico vi era il piano di risparmi daproposto dal governo per ridurre, attualmente pari al 5,8% e al 113% del PIL. Misure giudicate indispensabili da Bayrou ma considerate inaccettabili dalle opposizioni, che hanno denunciato iprevisti nella legge di bilancio. L’rischia di avere ricadute dirette sull’, già sotto pressione per l’aumento dei costi del debito e la minaccia di una recessione. Le proteste contro i tagli hanno riempito le piazze e nuove manifestazioni sono previste per il 10 settembre.Durante il, Bayrou ha difeso il lavoro del suo governo, definendo i nove mesi trascorsi "un periodo di profonda felicità" grazie alla coesione della squadra di ministri. Ma le opposizioni hanno colto l’occasione per attaccare frontalmente Macron e il suo progetto politico., capogruppo di France Insoumise, ha definito il macronismo "odiato e incapace di suscitare adesione", accusando il presidente di governare "attraverso la paura". Secondo Panot, la caduta di Bayrou è solo l’inizio di una crisi più ampia che dovrà coinvolgere anche l’Eliseo. Non meno dura la leader del Rassemblement National,, che ha parlato della "fine dell’agonia di un governo fantasma". Nel suo intervento, ha chiesto a Macron di sciogliere l’Assemblea Nazionale per ridare la parola al popolo, sottolineando che un presidente "non sbaglia mai a sottomettersi al voto dei cittadini". La leader sovranista si è detta pronta ad accettare il verdetto delle urne e a guidare un governo di “ripresa nazionale” in caso di vittoria con maggioranza assoluta.Il ministro della giustizia, pur ribadendo la volontà di Macron di evitare lo scioglimento, ha ammesso che l’ipotesi non può essere esclusa. In uno scenario frammentato dopo le elezioni del 2024, il presidente si trova stretto tra: tentare di nominare un nuovo premier senza maggioranza, convocare elezioni anticipate o, come ipotizzano alcuni analisti, valutare le proprie dimissioni.