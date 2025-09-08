Milano 17:35
Francoforte: brillante l'andamento di ThyssenKrupp

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Scambia in profit il produttore di acciaio, che lievita del 2,72%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Germany MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a ThyssenKrupp rispetto all'indice di riferimento.


La tendenza di breve della società tedesca specializzata nell'acciaio è in rafforzamento con area di resistenza vista a 10,16 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 9,89. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 10,44.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
