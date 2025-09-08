Francoforte: nuovo spunto rialzista per Continental

compagnia tedesca produttrice di componentistica auto

Continental

DAX

produttore di pneumatici

(Teleborsa) - Avanza la, che guadagna bene, con una variazione dell'1,98%.Il trend dimostra un andamento in sintonia con quello del. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.Il quadro tecnico delsegnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 73,61 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 74,79. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 72,95.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)