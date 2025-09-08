Milano 17:35
Francoforte: positiva la giornata per Zalando

(Teleborsa) - Balza in avanti la società che vende calzature e moda online, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,94%.

Il confronto del titolo con il DAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Zalando rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Lo status tecnico di medio periodo di Zalando ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 25,4 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 26,01, mentre il primo supporto è stimato a 24,79.

