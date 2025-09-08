Francoforte: risultato positivo per Infineon

(Teleborsa) - Seduta positiva per la compagnia hi-tech tedesca
, che avanza bene del 2,39%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Infineon
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario tecnico del produttore di chip
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 32,04 Euro con area di resistenza individuata a quota 32,49. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 31,74.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)