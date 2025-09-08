Lavoro, quasi 44mila entrate previste a settembre nel settore primario

(Teleborsa) - Lavoro nel settore primario: poco meno di 44mila le entrate previste a settembre e oltre 114mila entro novembreLe entrate programmate si concentrano nelle coltivazioni ad albero e nelle coltivazioni di campo. La difficoltà di reperimento si attesta al 43,7%Il, per un totale di, con unarispetto allo stesso mese del 2024 (-3,6%). Per ilcon lo stesso periodo del 2024 (-0,2%). A settembre, le imprese del settore primario segnalanoÈ quanto emerge dal Bollettino del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, grazie al Programma nazionale Giovani, donne e lavoro cofinanziato dall’Unione europea, che elabora le previsioni occupazionali per il mese di settembre e per il trimestre settembre-novembre.Il settore delle, con quasi 20mila entrate previste a settembre e più di 47mila nel trimestre, registra un(rispettivamente +4% e +3,7%). In, con oltre 12mila entrate previste nel mese (-12%) e 33.500 nel trimestre (-6%), quello dei, con 4.500 entrate a settembre (-10%) e una prospettiva di recupero nel trimestre (+1,4% con 14.400 entrate previste), e il settore della, con 1.300 entrate previste nel mese (-15%) e 2.900 fino a novembre (-14%). Piùdelle imprese impegnate nelle(1.950 nel mese e 5.000 nel trimestre), nell’(1.940 nel mese e 5.400 nel trimestre) e delle(1.280 nel mese e 3.500 nel trimestre). In, sebbene con flussi di entrate previste contenuti.Iltra i 43.850 lavoratori previsti in entrata è quello delle(più di 23mila unità, pari al 53,3% del totale), seguito dagli operai specializzati (quasi 13mila; 29,3%) e dai conduttori di impianti e operai di macchinari fissi e mobili (5.100; 11,6%). Residuali le richieste per gli impiegati e delle professioni commerciali e nei servizi (1.510; 3,4%) e per i dirigenti, professioni con elevata specializzazione e tecnici (1.040; 2,4%).Quanto alla difficoltà di reperimento (43,7%), la principale motivazione indicata è la(34,9% delle entrate previste).Le difficoltà di reperimento sono(57,4%) e nelle a(52,3%). Seguono le coltivazioni di serra, fiori e vivai (47,7%) e le coltivazioni ad albero (45,2%).Tra leda impiegare nel comparto primario si segnalano i(78,1%), gli allevatori e operai specializzati della zootecnia (59,6%), gli allevatori e agricoltori (59%) e gli agricoltori e operai agricoli specializzati (46%). Sono di difficile reperimento anche il 59,2% dei conduttori di macchine agricole, il 44% dei conduttori di veicoli a motore e a trazione animale e il 45% del personale non qualificato nell'agricoltura e nella manutenzione del verde.Lache le imprese del settore primario prevedono di. Dichiarano unle aziende di(47,6% delle entrate previste nel mese), di coltivazioni di campo (42,3%), e quelle impegnate nei servizi connessi all'agricoltura (41,4%).Guardando ladelle entrate previste, si segnala una(-8,2% su base annua), che restano, però, saldamente più della metà di tutte quelle previste a livello nazionale (23 mila su 44 mila circa).: del +8,3% a settembre (6,3mila unità) e del +7,2% confrontando i trimestri (17.200 tra settembre e novembre del 2025).(11.300 a settembre e 21.500 nel trimestre)(3.400 nel mese e 7.600 nel trimestre).