Il calendario 2026 degli eventi societari di Buzzi

(Teleborsa) - La Società attiva nel settore del cemento
, quale riferimento per l'attività degli operatori del mercato finanziario, ha reso note le date previste nel corso del 2026 per l'esame dei dati economico – finanziari da parte del Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea degli azionisti. Venerdì 06/02/2026 CDA
: Esame dei dati preconsuntivi 2025 Martedì 31/03/2026 CDA
: Approvazione della Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2025 Mercoledì 13/05/2026
CDA
: Approvazione informazioni trimestrali aggiuntive al 31 marzo 2026 Assemblea
: Approvazione del bilancio dell’esercizio 2025 Martedì 04/08/2026 CDA
: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2026 Giovedì 05/11/2026 CDA
: Approvazione informazioni trimestrali aggiuntive al 30 settembre 2026.