Il calendario 2026 degli eventi societari di Buzzi

I principali eventi economici societari dell'anno: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti, politica dei dividendi

(Teleborsa) - La Società attiva nel settore del cemento, quale riferimento per l'attività degli operatori del mercato finanziario, ha reso note le date previste nel corso del 2026 per l'esame dei dati economico – finanziari da parte del Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea degli azionisti.


Venerdì 06/02/2026
CDA: Esame dei dati preconsuntivi 2025

Martedì 31/03/2026
CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2025

Mercoledì 13/05/2026
CDA: Approvazione informazioni trimestrali aggiuntive al 31 marzo 2026
Assemblea: Approvazione del bilancio dell’esercizio 2025

Martedì 04/08/2026
CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2026

Giovedì 05/11/2026
CDA: Approvazione informazioni trimestrali aggiuntive al 30 settembre 2026.
