Cy4Gate, contratto annuale da 3 milioni di euro con primario cliente Istituzionale Europeo

(Teleborsa) - Cy4Gate
, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel mercato cyber intelligence e security, ha siglato un contratto per un valore complessivo di 3 milioni di euro della durata di 12 mesi con un primario cliente Istituzionale Europeo, per la fornitura di tecnologie ed evolutive in ambito Decision Intelligence
.
"Le recenti aggiudicazioni
mostrano come il mercato riconosca il valore delle tecnologie CY4GATE e la solidità dell’esperienza maturata nella gestione ed analisi dei big data, a supporto delle decisioni, oggi potenziata da soluzioni di Intelligenza Artificiale
sempre più evolute", si legge in una nota della società.(Foto: Photo by Cytonn Photography on Unsplash)