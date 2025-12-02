Cy4Gate, contratto annuale da 3 milioni di euro con primario cliente Istituzionale Europeo

Cy4Gate

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel mercato cyber intelligence e security, ha siglato un contratto per un valore complessivo di 3 milioni di euro della durata di 12 mesi con un primario cliente Istituzionale Europeo, per la fornitura di tecnologie ed evolutive in ambito"Le recentimostrano come il mercato riconosca il valore delle tecnologie CY4GATE e la solidità dell’esperienza maturata nella gestione ed analisi dei big data, a supporto delle decisioni, oggi potenziata da soluzioni disempre più evolute", si legge in una nota della società.