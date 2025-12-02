Milano 10:42
Cy4Gate, contratto annuale da 3 milioni di euro con primario cliente Istituzionale Europeo

(Teleborsa) - Cy4Gate, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel mercato cyber intelligence e security, ha siglato un contratto per un valore complessivo di 3 milioni di euro della durata di 12 mesi con un primario cliente Istituzionale Europeo, per la fornitura di tecnologie ed evolutive in ambito Decision Intelligence.

"Le recenti aggiudicazioni mostrano come il mercato riconosca il valore delle tecnologie CY4GATE e la solidità dell’esperienza maturata nella gestione ed analisi dei big data, a supporto delle decisioni, oggi potenziata da soluzioni di Intelligenza Artificiale sempre più evolute", si legge in una nota della società.

(Foto: Photo by Cytonn Photography on Unsplash)
