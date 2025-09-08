Londra: brillante l'andamento di Burberry

maison del lusso inglese

FTSE 100

Burberry

principale indice della Borsa di Londra

casa di moda britannica

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la, che tratta in utile del 3,02% sui valori precedenti.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Analizzando lo scenario dellasi evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 12,42 sterline. Prima resistenza a 12,76. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 12,2.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)