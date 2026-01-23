Milano 10:45
44.918 -0,38%
Nasdaq 22-gen
25.518 0,00%
Dow Jones 22-gen
49.384 +0,63%
Londra 10:45
10.159 +0,09%
Francoforte 10:45
24.855 -0,01%

Londra: movimento negativo per Burberry

Migliori e peggiori
Londra: movimento negativo per Burberry
(Teleborsa) - Ribasso per la maison del lusso inglese, che presenta una flessione dell'1,92%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di Burberry rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Osservando il grafico di breve periodo della casa di moda britannica, si evince una modesta tendenza positiva con prima area di resistenza vista a 12,63 sterline e supporto a 12,37. Un trend che suggerisce una possibile prosecuzione fino al top 12,89.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```