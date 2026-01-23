Londra: movimento negativo per Burberry

maison del lusso inglese

(Teleborsa) - Ribasso per la, che presenta una flessione dell'1,92%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Osservando il grafico di breve periodo della, si evince una modesta tendenza positiva con prima area di resistenza vista a 12,63 sterline e supporto a 12,37. Un trend che suggerisce una possibile prosecuzione fino al top 12,89.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)