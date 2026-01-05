Milano
Lunedì 5 Gennaio 2026, ore 15.14
Londra: in calo Burberry
Migliori e peggiori
,
In breve
05 gennaio 2026 - 13.00
Ribasso composto e controllato per la
maison del lusso inglese
, che presenta una flessione del 2,77% sui valori precedenti.
Burberry
Burberry
-3,38%
