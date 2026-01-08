Londra: andamento negativo per Burberry

maison del lusso inglese

(Teleborsa) - Rosso per la, che sta segnando un calo del 2,69%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Lo status tecnico di breve periodo dellamette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 13,23 sterline. Rischio di eventuale correzione fino al target 12,94. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 13,53.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)