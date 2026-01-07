Milano 13:25
Londra: andamento negativo per Burberry

(Teleborsa) - Retrocede la maison del lusso inglese, con un ribasso del 2,94%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Burberry rispetto all'indice di riferimento.


Lo status tecnico della casa di moda britannica è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 13,56 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 12,9. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 14,23.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
