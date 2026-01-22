Londra: rosso per Burberry

(Teleborsa) - Rosso per la maison del lusso inglese
, che sta segnando un calo dell'1,84%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Burberry
, che fa peggio del mercato di riferimento.
La tendenza di breve della casa di moda britannica
moderatamente positiva, con area di resistenza individuata a 12,88 sterline e supporto a 12,41. Concreta la possibilità di una reazione verso quota 13,36.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)