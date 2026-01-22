Londra: rosso per Burberry

maison del lusso inglese

FTSE 100

Burberry

casa di moda britannica

(Teleborsa) - Rosso per la, che sta segnando un calo dell'1,84%.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.La tendenza di breve dellamoderatamente positiva, con area di resistenza individuata a 12,88 sterline e supporto a 12,41. Concreta la possibilità di una reazione verso quota 13,36.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)