Milano 13:17
44.951 +1,04%
Nasdaq 21-gen
25.327 +1,36%
Dow Jones 21-gen
49.077 +1,21%
Londra 13:17
10.167 +0,29%
Francoforte 13:17
24.853 +1,19%

Londra: rosso per Burberry

Migliori e peggiori
Londra: rosso per Burberry
(Teleborsa) - Rosso per la maison del lusso inglese, che sta segnando un calo dell'1,84%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Burberry, che fa peggio del mercato di riferimento.


La tendenza di breve della casa di moda britannica moderatamente positiva, con area di resistenza individuata a 12,88 sterline e supporto a 12,41. Concreta la possibilità di una reazione verso quota 13,36.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```