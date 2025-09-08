Milano 17:35
41.724 +0,28%
Nasdaq 17:57
23.836 +0,78%
Dow Jones 17:57
45.451 +0,11%
Londra 17:35
9.221 +0,14%
Francoforte 17:35
23.807 +0,89%

Londra: scambi in positivo per Marks & Spencer

Migliori e peggiori, In breve
Londra: scambi in positivo per Marks & Spencer
Rialzo marcato per il rivenditore di cibo, abbigliamento e prodotti per la casa, che tratta in utile dell'1,87% sui valori precedenti.
Condividi
```