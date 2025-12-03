Londra: calo per Marks & Spencer

rivenditore di cibo, abbigliamento e prodotti per la casa

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il, che mostra un decremento del 2,26%.Il trend dimostra un andamento in sintonia con quello del. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.Si indebolisce il quadro tecnico di, con la curva che potrebbe testare l'area di supporto stimata a 3,272 sterline, mentre al contrario spunti rialzisti incontrerebbero il primo ostacolo a 3,393. Le attese sono per una continuazione del trend ribassista verso quota 3,22.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)