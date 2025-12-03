Londra: calo per Marks & Spencer

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il rivenditore di cibo, abbigliamento e prodotti per la casa
, che mostra un decremento del 2,26%.
Il trend di Marks & Spencer
mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE 100
. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.
Si indebolisce il quadro tecnico di Marks & Spencer
, con la curva che potrebbe testare l'area di supporto stimata a 3,272 sterline, mentre al contrario spunti rialzisti incontrerebbero il primo ostacolo a 3,393. Le attese sono per una continuazione del trend ribassista verso quota 3,22.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)