Londra: rosso per Marks & Spencer

(Teleborsa) - Pressione sul rivenditore di cibo, abbigliamento e prodotti per la casa
, che tratta con una perdita dell'1,91%.
La tendenza ad una settimana di Marks & Spencer
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo scenario di breve periodo di Marks & Spencer
evidenzia un declino dei corsi verso area 3,254 sterline con prima area di resistenza vista a 3,328. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 3,226.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)