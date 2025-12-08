Milano 17:35
Londra: rosso per Marks & Spencer

(Teleborsa) - Pressione sul rivenditore di cibo, abbigliamento e prodotti per la casa, che tratta con una perdita dell'1,91%.

La tendenza ad una settimana di Marks & Spencer è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo scenario di breve periodo di Marks & Spencer evidenzia un declino dei corsi verso area 3,254 sterline con prima area di resistenza vista a 3,328. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 3,226.

