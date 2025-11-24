Milano 13:38
42.266 -0,93%
Nasdaq 21-nov
24.240 0,00%
Dow Jones 21-nov
46.245 +1,08%
Londra 13:38
9.559 +0,21%
Francoforte 13:38
23.220 +0,55%

Londra: performance negativa per Marks & Spencer

(Teleborsa) - Rosso per il rivenditore di cibo, abbigliamento e prodotti per la casa, che sta segnando un calo dell'1,83%.

La tendenza ad una settimana di Marks & Spencer è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo scenario di breve periodo di Marks & Spencer evidenzia un declino dei corsi verso area 3,244 sterline con prima area di resistenza vista a 3,316. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 3,218.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
