Londra: performance negativa per Marks & Spencer

(Teleborsa) - Rosso per il rivenditore di cibo, abbigliamento e prodotti per la casa
, che sta segnando un calo dell'1,83%.
La tendenza ad una settimana di Marks & Spencer
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo scenario di breve periodo di Marks & Spencer
evidenzia un declino dei corsi verso area 3,244 sterline con prima area di resistenza vista a 3,316. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 3,218.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)