Milano 8-set
0 0,00%
Nasdaq 8-set
23.762 +0,46%
Dow Jones 8-set
45.515 +0,25%
Londra 8-set
9.221 +0,14%
Francoforte 8-set
23.807 +0,89%

New York: andamento rialzista per Amazon

Migliori e peggiori, In breve
New York: andamento rialzista per Amazon
Bene il colosso dell'e-commerce, con un rialzo del 2,01%.
Condividi
```