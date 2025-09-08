Milano 8-set
0 0,00%
Nasdaq 8-set
23.762 +0,46%
Dow Jones 8-set
45.515 +0,25%
Londra 8-set
9.221 +0,14%
Francoforte 8-set
23.807 +0,89%

New York: andamento rialzista per Marvell Technology

Migliori e peggiori
New York: andamento rialzista per Marvell Technology
(Teleborsa) - Bene il produttore di circuiti integrati di comunicazione e archiviazione, con un rialzo del 2,58%.

Il confronto del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Marvell Technology rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Il quadro tecnico di Marvell Technology suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 63,61 USD con tetto rappresentato dall'area 65,77. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 62,26.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```