Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Fincantieri

(Teleborsa) - Seduta positiva per il principale complesso cantieristico al mondo, che avanza bene del 2,93%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap, evidenzia un rallentamento del trend di Fincantieri rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Fincantieri. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Fincantieri evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 19,5 Euro. Primo supporto a 19,1. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 18,84.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
