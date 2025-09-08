Piazza Affari: risultato positivo per Banco BPM

(Teleborsa) - Bene la banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano
, con un rialzo del 2,00%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB
, su base settimanale, si nota che Banco BPM
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale 0%, rispetto a -0,82% del principale indice della Borsa di Milano
).
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Banco BPM
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 11,78 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 11,61. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 11,49.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)