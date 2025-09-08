Piazza Affari: risultato positivo per Banco BPM

banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano

FTSE MIB

principale indice della Borsa di Milano

(Teleborsa) - Bene la, con un rialzo del 2,00%.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale 0%, rispetto a -0,82% del).Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 11,78 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 11,61. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 11,49.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)