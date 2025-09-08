Milano 17:35
41.724 +0,28%
Nasdaq 18:03
23.823 +0,72%
Dow Jones 18:03
45.455 +0,12%
Londra 17:35
9.221 +0,14%
Francoforte 17:35
23.807 +0,89%

Piazza Affari: risultato positivo per Banco BPM

Migliori e peggiori
Piazza Affari: risultato positivo per Banco BPM
(Teleborsa) - Bene la banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano, con un rialzo del 2,00%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, si nota che Banco BPM mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale 0%, rispetto a -0,82% del principale indice della Borsa di Milano).


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Banco BPM. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 11,78 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 11,61. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 11,49.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```