Domyn lancia Sovereign AI per i servizi finanziari

(Teleborsa) - Oggi,, un’unità di ricerca dedicata all’intelligenza artificiale sovrana, pensata perCon l’accelerazione nell’adozione dell’AI, le istituzioni si trovano di fronte a un ostacolo strutturale: l. Questi strumenti, pur molto efficaci in ambito consumer e nella produttività aziendale, non offrono però ilcontrollo, la trasparenza e la governance indispensabili ai processi finanziari più delicati, che coinvolgono transazioni, strategie proprietarie e dati sensibili dei clienti.: la sua architettura di AI sovrana offre alle istituzioni finanziarie piattaforme agentiche e modelli dedicati, gestite inambienti completamente segregati. In questo modo banche, asset manager e compagnie assicurative possono mantenere la piena proprietà dei propri dati, modelli e proprietà intellettuale, valorizzando al massimo il patrimonio di conoscenze interne, i dati storici e i modelli già esistenti. Domyn ha già investito inche consentirà di sviluppare LLM, modelli previsionali e strumenti avanzati per l’analisi e la ricerca dei dati.I grandi, ma nel settore finanziario sono solo un tassello del mosaico. L’approccio diche permettono di elaborare in modo sicuro dati sia strutturati sia non strutturati, con soluzioni diancora fondamentali per previsioni, pricing e gestione del rischio. Il tutto è supportato da solidi framework di governance che garantiscono trasparenza, tracciabilità e conformità in ogni output."L’Intelligenza Artificiale applicata alla finanza deve andare oltre i Large Language Models." ha dichiarato. "Il nuovo paradigma consiste nell’integrarli con knowledge graph, modelli finanziari potenziati dall’AI e solide regole di governance in ambienti interamente controllati dalle istituzioni. È questo il futuro che stiamo costruendo:, in cui possano avere fiducia e che possano far crescere secondo le proprie esigenze".La, giàe riconosciuto leader nella finanza quantitativa e nell’Intelligenza Artificiale applicata. Da oltre vent’anni Pasquali coordina team di ricerca e data science in alcune delle più grandi istituzioni al mondo, sviluppando soluzioni di AI mission-critical per asset manager, banche, assicurazioni e responsabili del rischio.In B, unità chiave della strategia AI dell’intera società.Il team ha lavorato sull’Intelligenza Artificiale trasparente, sviluppando nuove chiavi di lettura per gli investimenti e strumenti di analisi scalabili a supporto di trading, costruzione dei portafogli e gestione del rischio. Ha inoltre guidato il team di Liquidity and Trading Research, progettando strumenti avanzati utilizzati nei fondi, negli ETF e sulla piattaforma Aladdin. In precedenza, Pasquali è stato Global Head of Liquidity Research in Bloomberg e ha insegnato presso la Rutgers University e la Columbia University.Il team che affianca Pasqualimaturata in realtà come BlackRock, Bloomberg, Vanguard, Morgan Stanley, Fidelity, Prudential e la Reserve Bank of India. Insieme, Pasquali e i suoi colleghi hanno firmato decine di pubblicazioni sull’AI, depositato diversi brevetti e vinto competizioni e hackathon internazionali. Con hub a New York, Milano, Madrid, India e Londra, la divisione si colloca all’incrocio tra la finanza globale e la ricerca AI più avanzata."Quando istituzioni di questa portata movimentano ogni giorno. Domyn è l’unica realtà che sta aprendo la strada a un’Intelligenza Artificiale sovrana, pensata per garantire sicurezza e affidabilità in contesti strategici", ha dichiaratoNei prossimi mesi, con l’obiettivo di favorire l’innovazione e accelerare la transizione globale verso un’Intelligenza Artificiale sovrana per i servizi finanziari.Domyn è già al lavoro con alcuni dei principali asset manager e istituti bancari a livello mondiale e in Europa collabora con realtà comeLe partnership strategiche congarantiscono ai clienti la possibilità di adottare soluzioni di AI sovrana in totale sicurezza, proteggendo la proprietà intellettuale, tutelando i dati e assicurando una governance completa e trasparente.