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Londra: violenta contrazione per HSBC Holdings

Migliori e peggiori, In breve
Londra: violenta contrazione per HSBC Holdings
Ribasso scomposto per la società di servizi bancari e finanziari, che esibisce una perdita secca del 5,37% sui valori precedenti.
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