USA, ADP: ad aprile occupazione settore privato aumenta di 109 mila unità, sotto le attese

(Teleborsa) - Crescono oltre le attese i posti di lavoro nel settore privato statunitense ad aprile 2026. Gli occupati del settore privato hanno registrato infatti un aumento di 109 mila posti di lavoro, dopo i +61 mila del mese precedente (rivisto da 62mila). Le attese dagli analisti indicavano un aumento di 118 mila unità.



È quanto indica il report della Automated Data Processing (ADP), che ogni mese pubblica questo report sul mercato del lavoro sulla base dei dati aggregati pervenuti dal settore privato non agricolo.



L'andamento è stato sostenuto dall'aumento del settore dei servizi (+25mila) e delle costruzioni (+2mila), in crescita anche il manifatturiero (+2mila). In particolare, nel settore servizi, il maggior numero di posti di lavoro è stato creato nei comparti educazione/servizi sanitari (+61mila), in positivo gli altri segmenti: Information (+4mila), servizi finanziari (+9mila), Leisure/hospitality (+4mila) e Trade/transportation/utilities (+25mila). In calo solo altri servizi (-1.000).



A livello dimensionale, le piccole imprese hanno registrato il maggiore incremento di posti di lavoro, pari a 65 mila unità, l'industria di grandi dimensioni ha visto un incremento di 42 mila unità, mentre le imprese di medie dimensioni registrano un aumento di 2 mila unità.



(Foto: Nik Shuliahin on Unsplash )

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