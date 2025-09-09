Milano 10:15
Migliori e peggiori
Francoforte: andamento rialzista per Cts Eventim
(Teleborsa) - Balza in avanti Cts Eventim, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,54%.

Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, si nota che Cts Eventim mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +13,11%, rispetto a -0,15% del Germany MDAX).


Le tendenza di medio periodo di Cts Eventim si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 90,1 Euro. Supporto stimato a 87,1. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 93,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
