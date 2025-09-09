Immobiliare.it, Nuda proprietà: domanda in crescita del 12% nel 2025

(Teleborsa) - La, nel primo semestre del 2025,rispetto allo stesso periodo del 2024 e del 36% rispetto ai primi 6 mesi del 2021. Questo nonostanteIn questo momento, per acquistare un immobile in nuda proprietà in Italia vengono richiesti, in media, 2.034 euro/mq. Una cifra ancora di 75 euro/mq inferiore rispetto a quella domandata per un immobile in vendita sul mercato tradizionale, attualmente pari a 2.109 euro/mq medi.Sono queste alcune delle evidenze tratte dall’, la proptech company del gruppo Immobiliare.it, il portale immobiliare leader in Italia, specializzata in analisi di mercato e data intelligence, che ha esaminato l’andamento dei principali indicatori (domanda, offerta e prezzi) per il comparto della nuda proprietà nel nostro Paese e in alcune grandi città della Penisola."Nonostante il contesto economico stia progressivamente tornando favorevole per chi intende acquistare un immobile attraverso il mercato tradizionale, i dati confermano che la nuda proprietà continua a rappresentare un’opzione molto attrattiva – dichiara– Lo è sia per i venditori, in prevalenza persone anziane, interessate a ottenere liquidità immediata senza rinunciare all’usufrutto dell’abitazione, sia per gli investitori orientati a operazioni di lungo periodo, checon un esborso inferiore rispetto all’acquisto a piena proprietà. Va inoltre sottolineato che la motivazione d’acquisto in questo segmento è generalmente slegata da esigenze abitative dirette o dalla creazione di un nucleo familiare".Entrando nel dettaglio delle singole macro-aree del Paese, si notano differenze rilevanti:, seguita dal Centro (2.187 euro/mq). Quasi appaiati Nord-Est e Sud, rispettivamente con 1.682 euro/mq e 1.655 euro/mq.Nord-Ovest e Isole sono le due aree ad aver conosciuto il maggior incremento nell’ultimo anno (+4%), mentre rispetto al 2021 il Nord-Ovest è salito addirittura del 26%. Sud e Isole sono invece in contrazione rispettivamente del 6% e dell’1% negli ultimi 4 anni.Non si evidenziano cali per quanto riguarda la domanda: rispetto al primo semestre del 2024 l’interesse per gli immobili disponibili in nuda proprietà è in rialzo soprattutto al. Leggermente più contenuti gli incrementi di Centro (+7%) e Isole (+6%).Nonostante una richiesta in crescita, anche l’offerta di immobili in nuda proprietà è aumentata negli ultimi 12 mesi. Lo stock disponibile, considerando gli annunci pubblicati su Immobiliare.it,. L’aumento più rilevante è quello del Sud (+26%), mentre quello più limitato si verifica al Nord-Est (+5%). La gran parte degli immobili attualmente in offerta in nuda proprietà nella nostra Penisola si trova al Centro e al Nord-Ovest, che racchiudono rispettivamente il 38% e il 34% dello stock, con il Nord-Est al 14%. Sud e Isole presentano una quota ridotta, 10% e 4% in quest’ordine.Tuttavia, proprio nelle Isole si rileva la superficie media più alta per gli immobili di tale tipologia in offerta, pari a 136 metri quadri. La superficie media italiana è di 113 metri quadri, trainata verso il basso da Nord-Ovest – 110 metri quadri – e Centro, 109.Approfondendo ulteriormente l’analisi, si notano comportanti differenti nel mercato della nuda proprietà in alcuni dei grandi capoluoghi italiani, ovvero Milano, Roma, Firenze e Napoli. Il, con oltre 4.100 euro/mq.quasi appaiate poco sopra i 2.400 euro/mq. Il capoluogo meneghino è anche la città dove i costi sono aumentati di più nell’ultimo anno (+8%). Stabile Firenze, mentre il capoluogo campano e quello laziale evidenziano un +4% e un +3% rispettivamente.La: i potenziali acquirenti sono infatti saliti del 14% rispetto a 12 mesi fa, con Firenze a brevissima distanza (+13%). Napoli e Roma si fermano rispettivamente al +8% e al +7%., per quanto concerneA Roma, Napoli e Milano l’immobile più offerto è il trilocale, in linea con il dato italiano, mentre Firenze si discosta: qui, infatti, il quadrilocale svetta con il 35% dell’offerta totale (il trilocale è al 14%). Solo nella città del David, poi, la disponibilità è diminuita nel confronto con 12 mesi fa (-4%).Città Studi-Susa si conferma il quartiere con la più alta percentuale di immobili in offerta in nuda proprietà a Milano (11,4%). A Roma il primato spetta a Talenti-Monte Sacro-Nuovo Salario (7,8%), mentre a Firenze a Leopoldo-Porta al Prato (18,9%). A Napoli, infine, omero-Arenella è nettamente in testa (23,3%).