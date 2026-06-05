STOXX 600, utili sopra le attese nel 1° trimestre. Bene l'energia, male l'immobiliare

I dati LSEG I/B/E/S

(Teleborsa) - Al 4 giugno, 289 società dell'indice STOXX 600 hanno pubblicato gli utili del primo trimestre 2026. Di queste, il 58,1% ha registrato utili superiori alle stime degli analisti, secondo un report di LSEG I/B/E/S. In un trimestre tipico (dal 2012), il 54% delle società supera le stime e il 39% le manca. Complessivamente, le società stanno registrando utili superiori dell'8,2% alle stime, un valore superiore sorpresa media a lungo termine (dal 2012) del 5,8%.



Inoltre, sempre al 4 giugno, 348 società dell'indice STOXX 600 hanno pubblicato i ricavi del primo trimestre 2026. Di queste, il 53,2% ha superato le aspettative degli analisti. In un trimestre tipico (dal 2012), il 58% delle società supera le stime e il 42% le manca. Complessivamente, le aziende riportano ricavi inferiori dello 0,9% rispetto alle stime, un valore inferiore al fattore di sorpresa medio a lungo termine (dal 2012) dell'1,3%.



Il tasso di crescita degli utili stimato per lo STOXX 600 per il primo trimestre del 2026 è dell'11,8%. Lo STOXX 600 prevede utili ponderati per azione pari a 139 miliardi di euro nel primo trimestre del 2026, rispetto agli utili ponderati per azione di 124,4 miliardi di euro (sulla base degli utili dell'anno precedente delle società che lo compongono) del primo trimestre del 2025. Cinque dei dieci settori dell'indice prevedono un miglioramento degli utili rispetto al primo trimestre del 2025. Il settore energetico presenta il tasso di crescita degli utili più elevato per il trimestre, mentre il settore immobiliare ha la crescita prevista più debole rispetto al primo trimestre del 2025. Il settore energetico ha il tasso di crescita degli utili più elevato (52,2%) di tutti i settori. Si prevede che il settore immobiliare realizzerà un fatturato di 19,7 miliardi di euro nel primo trimestre del 2026, rispetto ai 13 miliardi di euro del primo trimestre del 2025. Il settore immobiliare presenta il tasso di crescita degli utili più basso (-23,9%) di tutti i settori. Si prevede che realizzerà un fatturato di 0,8 miliardi di euro nel primo trimestre del 2026, rispetto agli 1,1 miliardi di euro del primo trimestre del 2025.



Il tasso di crescita stimato del fatturato per l'indice STOXX 600 per il primo trimestre del 2026 è del -0,4%. Si prevede che lo STOXX 600 genererà ricavi per 1362,1 miliardi di euro nel primo trimestre del 2026, rispetto ai 1367,6 miliardi di euro del primo trimestre del 2025. Sei dei dieci settori dell'indice prevedono un miglioramento dei ricavi rispetto al primo trimestre del 2025. Il settore sanitario ha il tasso di crescita dei ricavi più elevato per il trimestre, mentre il settore dei beni di consumo non ciclici ha la crescita prevista più debole rispetto al primo trimestre del 2025. Il settore sanitario ha il tasso di crescita dei ricavi più elevato (7,8%) di tutti i settori. Si prevede che genererà vendite per 112,9 miliardi di euro nel primo trimestre del 2026, rispetto alle vendite di 104,7 miliardi di euro del primo trimestre del 2025. Il settore dei beni di consumo non ciclici ha il tasso di crescita dei ricavi più basso (-9,5%) di tutti i settori. Si prevede che genererà un fatturato di 125,6 miliardi di euro nel primo trimestre del 2026, rispetto ai 138,7 miliardi di euro del primo trimestre del 2025.



Gli analisti prevedono una crescita positiva degli utili in 13 dei 15 paesi rappresentati nell'indice STOXX 600. Norvegia (57%) e Polonia (43,9%) presentano i tassi di crescita degli utili stimati più elevati, mentre Portogallo (-34,3%) e Danimarca (-10%) hanno i tassi di crescita stimati più bassi. L'Italia segna un +3,4%.

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