Foxconn, primo trimestre molto solido con fatturato record, forte domanda di AI cresce nel 2Q

(Teleborsa) - Nel primi trimestre del 2026 Foxconn ha raggiunto un fatturato record di 2.120 miliardi di dollari taiwanesi (NT$), in aumento del 29% su base annua. L'utile lordo è stato di 131 miliardi, in crescita del 30%. L'utile operativo è stato di 75,6 miliardi di NT$, in crescita del 63%; e l'utile netto (attribuibile agli azionisti della società madre) è stato di 49,9 miliardi, in aumento del 19%. L'utile per azione nel primo trimestre ha raggiunto i 3,56 dollari taiwanesi, in aumento di 0,53 NT$ rispetto ai 3,03 NT$ dello stesso periodo dell'anno precedente.



L'azienda taiwanese, nota anche come Hon Hai Technology Group e partner chiave di Nvidia nello sviluppo dell'intelligenza artificiale, ha registrato un margine di profitto lordo, un margine di profitto operativo e un margine di profitto netto rispettivamente del 6,18%, 3,57% e 2,36%, rispetto al 6,11%, 2,83% e 2,56% dello stesso periodo 2025, evidenziando un aumento sia del margine di profitto lordo che del margine di profitto operativo.



In termini di creazione di valore aziendale, il ROE del Gruppo per il primo trimestre ha raggiunto il 2,88%, registrando un netto miglioramento rispetto allo stesso periodo degli ultimi due anni.



Guardando al secondo trimestre, sebbene tradizionalmente sia un periodo di bassa stagione per il settore ICT, il Gruppo prevede di mantenere un trend positivo grazie alla forte domanda di intelligenza artificiale, con una crescita significativa rispetto al trimestre precedente e una forte crescita su base annua. Le previsioni per l'intero anno rimangono invariate, mantenendo una forte crescita e offrendo maggiore visibilità.



I principali segmenti di prodotto del Gruppo sono Cloud e Networking e Smart Consumer Electronics. Per quanto riguarda il primo, si prevede una forte crescita sia su base trimestrale che annuale. Per quanto riguarda il secondo, con una domanda complessiva superiore a quella dell'anno precedente, si prevede una crescita significativa.

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