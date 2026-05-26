Immobiliare USA, FHFA: prezzi case in rialzo nel primo trimestre

(Teleborsa) - Crescono i prezzi del mercato immobiliare statunitense, nel primo trimestre 2026. L'indice FHFA elaborato dalla Federal Housing Finance Agency, che misura i prezzi delle abitazioni statunitensi, ha evidenziato che i prezzi delle case negli Stati Uniti sono aumentati dell'1,7% tra il primo trimestre del 2025 e il primo trimestre del 2026. Rispetto al quarto trimestre del 2025, i prezzi delle case nel primo trimestre del 2026 sono aumentati dello 0,5%.



L'indice mensile destagionalizzato di marzo è cresciuto dello 0,1% rispetto a febbraio (rivisto a -0,1%), in linea con le attese degli analisti.



L'FHFA Housing Price Index (HPI) è il rapporto mensile pubblicato dalla Federal Housing Finance Agency che analizza le variazioni del valore di mercato delle case unifamiliari negli Stati Uniti. L'indice è calcolato in base ai prezzi di acquisto delle case e dei mutui erogati dalla Fannie Mae e dalla Freddie Mac.







(Foto: Sebastian Wagner / Pixabay)

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