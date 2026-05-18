USA, il sentiment del settore edile migliora a maggio

(Teleborsa) - Aumenta la fiducia del settore immobiliare USA, sintetizzata dall'indice NAHB. A maggio 2026, il dato si è attestato a 37 punti dai 34 stimati dagli analisti e del mese precedente.



Per quanto riguarda le singole componenti dell'indice, quello sulle vendite attuali è salito di 3 punti a quota 40, quello relativo alle vendite dei prossimi sei mesi è aumentato di 3 punto a 45 punti, mentre quello rappresentativo del traffico dei possibili acquirenti è salito di 3 punti a quota 25 punti.



L'indicatore, elaborato dalla National Association of Home Builders (NAHB), rappresenta un quadro sintetico delle aspettative di vendita dei costruttori nel presente e nell'arco dei prossimi sei mesi: una lettura inferiore a 50 mostra una prevalenza di giudizi negativi, mentre un livello superiore indica maggiore ottimismo.



"Il mercato immobiliare rimane debole, poiché l'aumento dei tassi ipotecari, l'incremento dei prezzi della benzina e l'incertezza economica legata alla guerra in Iran continuano a frenare la domanda degli acquirenti - ha dichiarato Bill Owens, presidente della NAHB e costruttore e ristrutturatore di case di Worthington, Ohio - Tuttavia, gli sforzi in corso alla Camera per modificare il 21st Century ROAD to Housing Act potrebbero aumentare l'offerta di alloggi a livello nazionale e contribuire ad alleviare le preoccupazioni dei costruttori".



"I recenti aumenti dei tassi di interesse a lungo termine continueranno a frenare la domanda di case da parte degli acquirenti - ha affermato Robert Dietz, capo economista della NAHB - Sebbene alcuni mercati regionali, comprese alcune zone del Midwest, mostrino una relativa solidità, il mercato immobiliare continua ad affrontare significative difficoltà in termini di accessibilità economica".

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