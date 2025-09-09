Parigi: brillante l'andamento di Publicis Groupe

colosso della pubblicità francese

CAC40

Publicis Groupe

big dell'advertising

(Teleborsa) - Avanza il, che guadagna bene, con una variazione del 2,15%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.La tendenza di breve dellaè in rafforzamento con area di resistenza vista a 85,11 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 84,27. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 85,95.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)