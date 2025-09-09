Parigi: brillante l'andamento di Publicis Groupe

(Teleborsa) - Avanza il colosso della pubblicità francese
, che guadagna bene, con una variazione del 2,15%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Publicis Groupe
rispetto all'indice di riferimento.
La tendenza di breve della big dell'advertising
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 85,11 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 84,27. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 85,95.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)