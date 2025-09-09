Milano 10:18
41.988 +0,63%
Nasdaq 8-set
23.762 0,00%
Dow Jones 8-set
45.515 0,00%
Londra 10:18
9.241 +0,21%
Francoforte 10:17
23.729 -0,33%

Parigi: brillante l'andamento di Publicis Groupe

(Teleborsa) - Avanza il colosso della pubblicità francese, che guadagna bene, con una variazione del 2,15%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Publicis Groupe rispetto all'indice di riferimento.


La tendenza di breve della big dell'advertising è in rafforzamento con area di resistenza vista a 85,11 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 84,27. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 85,95.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
