Revolut pronta a entrare negli Emirati Arabi Uniti dopo l'ottenimento della licenza

(Teleborsa) - Revolut
, app finanziaria con oltre 60 milioni di clienti, ha ricevuto l'approvazione di principio
per le sue licenze Stored Value Facilities e Retail Payment Services dalla Banca centrale degli Emirati Arabi Uniti
. Questo risultato conferma i piani di Revolut di espandersi negli Emirati Arabi Uniti, si legge in una nota.
Gli Emirati Arabi Uniti rappresentano un "mercato di crescita fondamentale
" per Revolut, secondo cui il contesto normativo all'avanguardia della regione e la forte domanda di soluzioni finanziarie innovative la rendono una "destinazione attraente sia per gli investimenti che per l'espansione".
Revolut intensificherà le assunzioni
negli Emirati Arabi Uniti nei prossimi mesi.
Revolut continua a espandere la sua presenza al di fuori dell'Europa
e del Regno Unito, con attività in Australia, Brasile, Messico, Giappone, Nuova Zelanda, Singapore, Stati Uniti e India, e si impegna a diventare una delle tre principali app finanziarie in ogni mercato in cui entra.