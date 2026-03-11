Revolut ottiene la licenza bancaria completa nel Regno Unito dopo un lungo iter

(Teleborsa) - Revolut
, fintech con base a Londra ma licenza lituana con oltre 70 milioni di clienti in tutto il mondo, ha finalmente ottenuto la licenza bancaria completa nel Regno Unito
. Sebbene agli istituti di credito venga solitamente concessa una licenza completa entro 12 mesi dall'inizio della fase di mobilitazione, Revolut era in attesa da luglio 2024
, con un ritardo dovuto in parte alle sue grandi dimensioni.
"Il lancio della nostra banca nel Regno Unito, una priorità nella nostra strategia a lungo termine, rappresenta un momento cruciale per noi - ha detto Nik Storonsky, cofondatore e CEO di Revolut
- Poiché si tratta del nostro mercato di origine, il Regno Unito è centrale per la nostra crescita".
Revolut Bank UK ha ottenuto l'autorizzazione dalla Prudential Regulation Authority (PRA)
per terminare il periodo di "mobilitazione" e lanciare la sua banca nel Regno Unito. Di partenza, la nuova banca conta già 13 milioni di clienti nel Regno Unito. Revolut ha dichiarato inoltre il proprio impegno a investire 3 miliardi di sterline (4 miliardi di dollari) e creare 1.000 lavori altamente qualificati nel Regno Unito.
"Ottenere questa licenza ci permette di gettare le basi per il prossimo capitolo: offrire una gamma più vasta di prodotti, inclusi quelli di credito, per espandere i servizi innovativi che i nostri clienti già usano nella loro quotidianità", ha aggiunto Francesca Carlesi, CEO di Revolut nel Regno Unito
.
Questo traguardo consente a Revolut Bank UK di offrire conti in qualità di banca pienamente autorizzata, sia ai clienti privati che alle aziende. La licenza bancaria permette inoltre a Revolut di offrire conti protetti dall'FSCS
per i depositi idonei e apre la strada al lancio di nuovi servizi in futuro, inclusi i finanziamenti e altri prodotti.
Revolut è nella fase di sviluppo del suo impegno per il lancio in 30 nuovi mercati entro il 2030
, con comunicati su licenze importanti nel continente americano nell'ultimo anno e un progresso significativo nell'espansione in altre regioni chiave nel 2025.