Amazon ancora alle prese con interruzioni del servizio AWS causa conflitto in Medio Oriente

(Teleborsa) - Amazon Web Services, fornitore di servizi di cloud computing di Amazon , ha dichiarato lunedì di dover affrontare nuove interruzioni del servizio in Bahrein, a causa del conflitto in corso in Medio Oriente.



"Stiamo collaborando a stretto contatto con le autorità locali e la sicurezza del nostro personale è la nostra priorità durante le operazioni di ripristino", ha dichiarato un portavoce in una nota condivisa con CNBC.



AWS ha consigliato ai clienti di migrare le proprie applicazioni verso regioni AWS alternative e ha affermato di aver già aiutato un gran numero di utenti a farlo.



Questi ulteriori disservizi avvengono dopo che l'azienda aveva segnalato interruzioni del servizio legate al conflitto con l'Iran in Bahrein e negli Emirati Arabi Uniti all'inizio di marzo.



Negli Emirati Arabi Uniti, due strutture AWS sono state colpite direttamente da droni. In Bahrein, un drone è atterrato in prossimità delle strutture dell'azienda, causando danni materiali.

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