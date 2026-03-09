FMI, Georgieva: con conflitto prolungato in Medio Oriente prepararsi per l'"impensabile"

(Teleborsa) - Il direttore generale del Fondo Monetario Internazionale, Kristalina Georgieva
, ha affermato che le ostilità prolungate in Medio Oriente
rischierebbero di colpire mercati ed economie
, sollevando sfide inaspettate che richiederebbero ai responsabili politici
di prepararsi a una "nuova normalità
".
"Se il nuovo conflitto dovesse prolungarsi, ha un chiaro ed evidente potenziale di influenzare
il sentiment del mercato
, la crescita
e l'inflazione
, ponendo nuove sfide
ai decisori politici", ha affermato Georgieva lunedì durante un simposio a Tokyo.
Ha aggiunto che nuovi shock
potrebbero emergere anche dopo la fine del conflitto
, sottolineando le prospettive di una continua incertezza
. "In questo nuovo contesto globale, pensate all'impensabile e preparatevi
", ha aggiunto.
Georgieva ha parlato dopo che il petrolio è balzato verso i 120 dollari al barile
lunedì, per poi ritracciare poco sopra i 100 dollari, a causa dell'escalation
del conflitto in Medio Oriente e della crescente pressione sulle rotte di trasporto
del petrolio e sulle infrastrutture energetiche
globali.
Il conflitto tra Stati Uniti-Israele e Iran ha accelerato nel fine settimana dopo che attacchi aerei hanno colpito impianti petroliferi iraniani a Teheran e nella provincia di Alborz
. Gli Emirati Arabi Uniti
e il Kuwait
si sono uniti all'Iraq
nel ridurre la produzione
domenica, poiché le riserve
si stanno rapidamente esaurendo
a causa della chiusura dello Stretto di Hormuz
.
Il direttore generale del FMI ha affermato che il traffico marittimo attraverso Hormuz è diminuito del 90%
. Lo stretto trasporta circa un quinto delle forniture globali
di petrolio e del commercio di GNL.
Georgieva ha delineato alcuni dei danni economici
che potrebbero derivare dalla crisi mediorientale. Un aumento del 10% dei prezzi dell'energia persistente
per un anno, ha spiegato, farebbe aumentare l'inflazione globale di 40 punti base
e rallenterebbe la crescita economica.
Di fronte agli shock, Georgieva ha esortato i responsabili politici a investire in istituzioni
e framework politici solidi
per sostenere economie resilienti
e una crescita trainata dal settore privato
a livello nazionale. Ha inoltre proposto di utilizzare lo spazio politico
disponibile secondo necessità.
Il FMI pubblicherà un'analisi più dettagliata nel suo prossimo rapporto World Economic Outlook
, previsto per aprile
.