FMI, Georgieva: con conflitto prolungato in Medio Oriente prepararsi per l'"impensabile"

(Teleborsa) - Il direttore generale del Fondo Monetario Internazionale,, ha affermato che lerischierebbero di, sollevando sfide inaspettate che richiederebbero aidi prepararsi a una ""."Se il nuovo conflitto dovesse prolungarsi, ha un chiaro ed evidente potenziale diil sentiment del, lae l', ponendoai decisori politici", ha affermato Georgieva lunedì durante un simposio a Tokyo.Ha aggiunto chepotrebbero emergere anche, sottolineando le prospettive di una. "In questo nuovo contesto globale,", ha aggiunto.Georgieva ha parlato dopo che illunedì, per poi ritracciare poco sopra i 100 dollari, a causa dell'del conflitto in Medio Oriente e delladel petrolio e sulle iglobali.Il conflitto tra Stati Uniti-Israele e Iran ha accelerato nel fine settimana dopo che attacchi aerei hanno colpito. Glie ilsi sono uniti all'neldomenica, poiché lesi stanno rapidamentea causa dellaIl direttore generale del FMI ha affermato che il traffico marittimo attraverso. Lo stretto trasporta circadi petrolio e del commercio di GNL.Georgieva ha delineato alcuni deiche potrebbero derivare dalla crisi mediorientale. Unper un anno, ha spiegato, farebbee rallenterebbe la crescita economica.Di fronte agli shock, Georgieva ha esortato i responsabili politici a investire inper sosteneree una crescita trainata dala livello nazionale. Ha inoltre proposto di utilizzare lodisponibile secondo necessità.Il FMI pubblicherà un'analisi più dettagliata nel suo prossimo rapporto, previsto per