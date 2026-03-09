Milano 10:15
43.101 -2,38%
Nasdaq 6-mar
24.643 0,00%
Dow Jones 6-mar
47.502 -0,95%
Londra 10:15
10.108 -1,72%
Francoforte 10:15
23.048 -2,30%

FMI, Georgieva: con conflitto prolungato in Medio Oriente prepararsi per l'"impensabile"

Inflazione globale salirà di 40 punti base con aumento prezzi energia del 10% per un anno

Economia, Energia
FMI, Georgieva: con conflitto prolungato in Medio Oriente prepararsi per l'"impensabile"
(Teleborsa) - Il direttore generale del Fondo Monetario Internazionale, Kristalina Georgieva, ha affermato che le ostilità prolungate in Medio Oriente rischierebbero di colpire mercati ed economie, sollevando sfide inaspettate che richiederebbero ai responsabili politici di prepararsi a una "nuova normalità".

"Se il nuovo conflitto dovesse prolungarsi, ha un chiaro ed evidente potenziale di influenzare il sentiment del mercato, la crescita e l'inflazione, ponendo nuove sfide ai decisori politici", ha affermato Georgieva lunedì durante un simposio a Tokyo.

Ha aggiunto che nuovi shock potrebbero emergere anche dopo la fine del conflitto, sottolineando le prospettive di una continua incertezza. "In questo nuovo contesto globale, pensate all'impensabile e preparatevi", ha aggiunto.

Georgieva ha parlato dopo che il petrolio è balzato verso i 120 dollari al barile lunedì, per poi ritracciare poco sopra i 100 dollari, a causa dell'escalation del conflitto in Medio Oriente e della crescente pressione sulle rotte di trasporto del petrolio e sulle infrastrutture energetiche globali.

Il conflitto tra Stati Uniti-Israele e Iran ha accelerato nel fine settimana dopo che attacchi aerei hanno colpito impianti petroliferi iraniani a Teheran e nella provincia di Alborz. Gli Emirati Arabi Uniti e il Kuwait si sono uniti all'Iraq nel ridurre la produzione domenica, poiché le riserve si stanno rapidamente esaurendo a causa della chiusura dello Stretto di Hormuz.

Il direttore generale del FMI ha affermato che il traffico marittimo attraverso Hormuz è diminuito del 90%. Lo stretto trasporta circa un quinto delle forniture globali di petrolio e del commercio di GNL.

Georgieva ha delineato alcuni dei danni economici che potrebbero derivare dalla crisi mediorientale. Un aumento del 10% dei prezzi dell'energia persistente per un anno, ha spiegato, farebbe aumentare l'inflazione globale di 40 punti base e rallenterebbe la crescita economica.

Di fronte agli shock, Georgieva ha esortato i responsabili politici a investire in istituzioni e framework politici solidi per sostenere economie resilienti e una crescita trainata dal settore privato a livello nazionale. Ha inoltre proposto di utilizzare lo spazio politico disponibile secondo necessità.

Il FMI pubblicherà un'analisi più dettagliata nel suo prossimo rapporto World Economic Outlook, previsto per aprile.
Condividi
```